Tennis Ruud und Bassilaschwili komplettieren Tennis-Halbfinale Als Nachzügler haben Casper Ruud und Nikolos Bassilaschwili das Halbfinale des ATP-Tennisturniers in München erreicht.

Mail an die Redaktion Nikoloz Basilashvili in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Die beiden mussten ihre jeweiligen Viertelfinals am Freitag wegen Regens abbrechen. Am Samstagvormittag setzte sich der an Nummer zwei gesetzte Ruud aus Norwegen mit 6:3, 6:4 gegen John Millman aus Australien durch. Tags zuvor war das Match nach dem ersten Satz unterbrochen worden. Der Georgier Bassilaschwili schlug den Slowaken Norbert Gombos 6:4, 6:4. Diese Partie war beim Stand von 5:4 im ersten Satz fortgesetzt worden. Ruud und Bassilaschwili spielen am Nachmittag gegeneinander um den Finaleinzug der BMW Open.

Im anderen Halbfinale ist davor Jan-Lennard Struff aus Warstein gegen den belarussischen Alexander-Zverev-Bezwinger Ilja Iwaschka (13.30 Uhr) dran. Struff kann sein erstes ATP-Finale erreichen.

