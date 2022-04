Anzeige

Luftverkehr Ryanair stationiert zwei Flugzeuge in Nürnberg: Neue Routen Die irische Ryanair baut ihr Flugangebot in Nürnberg aus und stationiert zwei Maschinen am dortigen Flughafen. In diesem Sommer will Ryanair von Nürnberg aus 90 Flüge wöchentlich zu 29 Zielen anbieten, 20 mehr als im letzten Vorkrisenjahr 2019. 15 dieser Routen sind neu, darunter nach Madeira, Ibiza, sowie Chania auf der griechischen Insel Kreta. Das teilte Ryanair am Dienstag mit.

Mit der Stationierung zweier Maschinen in Nürnberg sollen 60 Arbeitsplätze entstehen. Mit den zwei Flugzeugen und dem Ausbau des Streckennetzes von Nürnberg aus investiert das Unternehmen demnach 200 Millionen Dollar. Die langjährigen Probleme des Nürnberger Flughafens mit mangelnder Auslastung hatten sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft, entsprechend erfreut reagierte Flughafenchef Michael Hupe. „Das Engagement von Ryanair in Nürnberg wird unser Streckennetz deutlich bereichern“, sagte er.

Ryanair und seine Tochtergesellschaften beförderten vor Beginn der Pandemie im Jahr 2019 rund 149 Millionen Fluggäste und waren nach Angaben des in Dublin ansässigen Unternehmens damit der europäische Luftfahrt-Konzern mit den meisten Passagieren.