Verkehr S-Bahn in der Warteschleife Ministerin Ilse Aigner unterstützt den Einsatz für einen 30-Minuten-Takt rund um Regensburg. Aber noch ist viel Geduld nötig.

Mail an die Redaktion Aus- und Zustieg im 30-Minuten-Takt – einen „S-Bahn-ähnlichen Betrieb“ fordern fünf Landräte für den Großraum Regensburg. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Zur Zeit herrscht auf den Autobahnen rund um Regensburg weitestgehend Ruhe vor dem Sturm. Aber spätestens, wenn am 11. September die Schule wieder beginnt, bilden sich wieder lange Staus. Dann sind die vielen tausend Berufspendler zurück aus dem Urlaub. Fünf Landräte und die Regensburger Bürgermeisterin wollen möglichst viele von ihnen auf die Schiene bringen und fordern deshalb einen S-Bahn-Takt für den Großraum. Vor sieben Wochen unterzeichneten sie eine gemeinsame Erklärung und schickten sie an die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Ilse Aigner (CSU). Die Ministerin lässt nun auf Nachfrage der Mittelbayerischen ausrichten, dass sie das Engagement der Landräte aus Regensburg, Schwandorf, Kelheim, Cham und Neumarkt sowie der Regensburger Bürgermeisterin „ausdrücklich“ begrüße.

Die weitere Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs im Raum Regensburg sei eine gemeinsame Aufgabe des Freistaats und der Kommunen, die daher auch gemeinsam angegangen werden müsse, teilt das Ministerium mit. Welche Maßnahmen ergriffen werden können, soll unter anderem eine Studie klären. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr plant und bestellt, hat dieses Gutachten bereits in Auftrag gegeben. Mit Ergebnissen rechnet die BEG frühestens im Frühjahr 2019. Ausgelotet wird auch, wie Schienenverkehr und Stadt- und Regionalbusse besser aufeinander abgestimmt werden können. Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) hat mehrfach betont, dass auch kleine Projekte Entlastungen bringen können.

Mehr Züge nach Fahrplanwechsel

Bekannt ist, dass zum Fahrplanwechsel im Dezember das Zugangebot im Großraum verdichtet werden soll. So sollen in Undorf mehr Regionalexpresszüge, die aus Nürnberg kommen, halten. Für Frühpendler aus dem östlichen Landkreis Regensburg und aus Straubing wird es mit einer neuen Agilis-Fahrt erstmals möglich sein, Regensburg bereits gegen 5 Uhr zu erreichen. Und auf der Strecke Regensburg-Schwandorf sollen mehr Züge fahren, die auch in Regenstauf und Maxhütte-Haidhof halten. Auf dem Streckenabschnitt werden die Züge morgens zwischen 6 und 7:30 Uhr annähernd im Viertelstunden-Rhythmus unterwegs sein, wie die BEG mitteilt. Zusätzlich werden montags bis freitags vier Regionalexpress-Verbindungen der Linie Nürnberg-Amberg-Schwandorf bis Regensburg verlängert.

Das könnte Schwandorfer Pendlern den Umstieg auf die Schiene erleichtern. Eine Hoffnung, die der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (CSU) im Juli äußerte, als die Landräte ihre gemeinsame Erklärung unterzeichneten. Denn wer morgens über die A93 nach Regensburg pendelt, braucht oft sehr viel Geduld, um das Nadelöhr Pfaffensteiner Tunnel zu passieren.

Die Kommunalpolitiker sprechen in ihrer Erklärung bewusst nicht von einer S-Bahn, sondern vom „S-Bahn-ähnlichen Betrieb“. Sie möchten die bestehenden Gleise nutzen, um ihre Landkreise besser an Regensburg anzubinden. Sie fordern „mindestens einen durchgängigen 30-Minuten-Takt auf den fünf Schienenstrecken“ nach Regensburg – von 6 bis 21 Uhr. Ein echtes S-Bahn-Netz wäre sehr teuer und es würde obendrein Jahre, vielleicht sogar eher Jahrzehnte dauern, bis neue Gleise gebaut werden. Neue Projekte müssten erst im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden. Geprüft werden soll deshalb vielmehr, ob im Zuge der fünf Neuausschreibungen, die auf den Schienenstrecken im Großraum Regensburg anstehen, Verbesserungen möglich sind. Beispielsweise könnten die zusätzlichen Züge, die ab Dezember eingesetzt werden, auch dauerhaft bestellt werden. Die Vergabeverfahren beginnen 2019 und 2020. Neue Züge sollen je nach Strecke ab 2022 oder spätestens 2024 rollen. Zudem sieht die BEG Verbesserungen der Anbindung des Audi-Werkes in Ingolstadt nach Fertigstellung der dort geplanten Ausbaumaßnahmen vor. Das käme der Strecke Regensburg-Saal-Ingolstadt zugute. Noch in Prüfung sind laut BEG Taktverdichtungen im Expressverkehr von Regensburg nach Nürnberg, „soweit dies ohne Ausbaumaßnahmen dieser extrem stark belasteten Strecke technisch möglich ist“. Beim Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gibt man zu bedenken, dass es im Knoten Regensburg „diverse Engpässe“ gibt, die einer „schnellen Umsetzung aller wünschenswerten Angebotsverbesserungen“ entgegenstehen. Am wichtigsten sei die Elektrifizierung der Strecke Regensburg-Hof und der Bau eines dritten Gleises bis nach Obertraubling. Diese Projekte befinden sich in der Vorplanungsphase. Aber auch in Richtung Cham oder Nürnberg seien größere Infrastrukturmaßnahmen nötig, teilt das Ministerium mit. Die Geduld der Pendler im Großraum Regensburg wird also noch eine Weile auf die Probe gestellt.

