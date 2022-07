Spitzengespräch S-Bahn: Söder erhofft von Bahnchef „belastbare Fakten“

Bei dem für Mittwoch geplanten Spitzengespräch zur Kostenexplosion bei der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird auch Bahn-Vorstandschef Richard Lutz erwartet. Lutz habe sein Kommen zugesagt und werde möglicherweise auch an der Pressekonferenz im Anschluss teilnehmen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Er rechne zwar nicht damit, dass bei dem Treffen der „gordische Knoten“ durchschlagen werde, sagte Söder, betonte aber: „Ich hoffe auf belastbare Fakten.“

