Bahn

S-Bahn-Strecke durch München dicht: Kritik an Sperrung

Pendler und Unternehmungslustige müssen in München an diesem Wochenende viel Geduld mitbringen: Am späten Freitagabend (22.40 Uhr) sollte die zentrale S-Bahn-Strecke durch die Innenstadt, die alle Züge nutzen - die sogenannte Stammstrecke -, bis Montagfrüh um 5.00 Uhr gesperrt werden. Die Bahn will die Zeit nach eigenen Angaben für Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten nutzen. Damit es nicht zum Verkehrschaos kommt, pendeln mehr Busse durch die Stadt. Der Münchner Flughafen wird wie sonst von zwei S-Bahnen angefahren, aber nicht auf dem üblichen Weg. Am heutigen Samstag (10.00 Uhr) will die Bahn Journalisten bei einer Baustellenbegehung einen Eindruck von den Arbeiten geben.