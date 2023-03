München S-Bahn überfährt Kinderwagen

Am Münchener Hauptbahnhof hat eine S-Bahn der Linie S8 einen Kinderwagen überfahren. Dieser war glücklicherweise leer in das Gleisbett gerollt. Zwei Bahnmitarbeiter erlitten einen Schock, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

dpa