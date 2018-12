Bahn

S-Bahn-Verkehr in München gestört: Lkw-Plane in Oberleitung

Der S-Bahn-Verkehr in München ist am Adventssamstag zeitweise zum Erliegen gekommen. Zunächst war am Nachmittag die S-Bahn-Stammstrecke wegen einer Meldung über Menschen im Gleis gesperrt worden, wie eine Bahnsprecherin am Samstag sagte. Die Bundespolizei gab nach rund einer Stunde Entwarnung. Sie habe keine Menschen im Bereich des Rosenheimer Platzes auffinden können. Kurz nach der Stammstrecken-Sperrung legte eine Lkw-Plane, die am Heimeranplatz in die Oberleitung gekommen war, zusätzlich den Verkehr lahm.