Bahn

S-Bahnen in München verspätet: Entwarnung am Abend

Wegen eines Signal-Problems haben sich zahlreiche S-Bahnzüge in München zum Teil erheblich verspätet. Die Deutsche Bahn teilte online mit, es herrschten am Mittwochnachmittag und -abend „massive Beeinträchtigungen“ inmitten des Berufsverkehrs bei den Linien S1 bis S8. Am Abend folgte die Entwarnung: Die Störung sei behoben, die Situation werde sich bis zum Betriebsschluss wieder normalisieren, sagte ein Sprecher der Bahn am Abend.