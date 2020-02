Unwetter Sabine: Länderbahn stellt Zugverkehr ein Der Sturm hat bereits Schäden an der Infrastruktur verursacht. Daher wird der Zugverkehr in Teilen der Region eingestellt.

Der Zugverkehr im Vogtland, Ostsachsen und Nordbayern wird aus Sicherheitsgründen ab sofort eingestellt. Foto: Armin Weigel dpa

Bayern.Der Zugverkehr im Vogtland, Ostsachsen und Nordbayern wird aus Sicherheitsgründen ab sofort eingestellt. Dies teilte die Länderbahn in einer Pressemitteilung am Sonntagabend gegen 21 Uhr mit. Grund dafür seien bereits entstandene Schäden an der Infrastruktur wegen des Sturmtiefs Sabine.

Betroffen sind nach Angaben der Länderbahn die Netze von alex (Hof-Regensburg), vogtlandbahn, trilex, oberpfalzbahn und waldbahn. Die Züge fahren jedoch nach Möglichkeit noch mit verminderter Geschwindigkeit bis zu ihrem Endbahnhof, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Falls es jedoch notwendig sein sollte, würden die Züge zur Sicherheit der Fahrgäste auf ihren letzten Unterwegsbahnhöfen bleiben. Busnotverkehr könne nicht organisiert werden. Das Länderbahn-Personal kümmere sich bei Bedarf um die Fahrgäste.

Weiter heißt es, dass am Montag mit erheblichen Beeinträchtigungen und Zugausfällen zu rechnen sei. Die Räumtrupps könnten ihre Arbeiten erst nach Abflauen von Sabine wieder aufnehmen. Laut Deutschem Wetterdienst ist frühestens ab Montagabend mit einer Beruhigung der Lage zu rechnen. (il)