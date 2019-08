Regierung Sachsen und Bayern kämpfen gemeinsam gegen Grenzkriminalität Sachsen und Bayern arbeiten künftig enger bei der Bekämpfung von Kriminalität in der Grenzregion zu Tschechien zusammen.

Roland Wöller (CDU), Innenminister von Sachsen, läuft zu einem Pressetermin. Foto: Robert Michael/Archivbild

Plauen.Einen entsprechenden Vertrag haben am Donnerstag die Innenminister Roland Wöller (CDU) und Joachim Herrmann (CSU) im vogtländischen Plauen unterschrieben. Gemeinsam mit der Bundespolizei eröffneten die Ressortchefs zugleich das Fahndungs- und Kompetenzzentrum (FKZ) „Vogtland“. Dort werden die Maßnahmen der drei Polizeibehörden zur Bekämpfung der Grenzkriminalität koordiniert.

Die Kooperation der beiden Freistaaten war auf einer gemeinsamen Sitzung des sächsischen und des bayerischen Kabinetts im Mai dieses Jahres beschlossen worden. Ein Fünf-Punkte-Programm regelt die Zusammenarbeit beim Kampf gegen Betäubungsmittelkriminalität, Kfz-Verschiebung, Schleusung, Menschenhandel und Verstöße gegen das Waffenrecht.

Das Fahndungs- und Kompetenzzentrum „Vogtland“ ist die zweite von drei geplanten Einrichtungen dieser Art in Sachsen. Im November hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Bautzen das FKZ „Ostsachsen“ eröffnet. Ende August soll in Stollberg im Erzgebirge das FKZ „Mittelsachsen“ seinen Betrieb aufnehmen.