Brände Sägewerk im Landkreis Hof abgebrannt

Mail an die Redaktion Leuchtendes Blaulicht einer Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Rehau.Bei einem Brand in einem Sägewerk in Rehau im Landkreis Hof ist in der Nacht auf Samstag ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, gelang es den mehr als 250 Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dennoch brannte das Sägewerk komplett ab. Verletzt wurde dabei niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar.