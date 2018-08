Kriminalität Säugling stirbt nach massiver Gewalt Nach einer schweren Misshandlung ist ein acht Monate altes Baby aus Kaufbeuren gestorben. Der Vater (21) sitzt in U-Haft.

Der Kindsvater wurde in U-Haft genommen.

Kaufbeuren.Der Bub war am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden und am Samstag gestorben – an den Folgen massiver Gewalt, wie die Obduktion ergab. Der Vater hat sich laut Polizei zunächst nicht zu Einzelheiten geäußert. Die Ermittler wollen ihn in den kommenden Tagen mit ihren neuen Erkenntnissen konfrontieren. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ihn wegen eines Tötungsdelikts, wie die Polizei berichtete.

Der 21-jährige Deutsche hatte am Donnerstag im schwäbischen Kaufbeuren gut anderthalb Stunden auf seinen Sohn aufgepasst, obwohl er seit der Trennung von der Mutter nur noch sporadisch bei ihr wohnte. Die Frau war außer Haus. Als sie am Abend zurückkam, lag ihr Sohn schwer verletzt im Bett. Die Frau rief die Polizei.

Das Baby kam in ein Krankenhaus und wurde noch in der Nacht mit einem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik verlegt. Der Tatverdächtige wurde im Krankenhaus festgenommen, zudem erging ein Haftbefehl. Laut Polizeibericht war der Mann bei seiner Festnahme aggressiv und stark betrunken.

