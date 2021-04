Anzeige

Prozesse Säugling und Senior misshandelt: Pflegerin vor Gericht Sie sollte helfen - doch nach Auffassung der Staatsanwaltschaft verletzte sie ihre Schützlinge teils schwer: Eine gelernte Altenpflegerin muss sich von heute (10.

Foto: Uli Deck/dpa/Illustration/Symbolbild

Traunstein.00 Uhr) an wegen fahrlässiger Körperverletzung und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Sie soll ein Baby und einen Senior misshandelt haben.

Die Frau hatte Anfang 2018 im Landkreis Traunstein einen frühgeborenen Buben betreut, der unter anderem künstlich beatmet wurde. Dabei soll sie das Beatmungsgerät abgeschaltet haben. Das sofortige Einschreiten Angehöriger soll Schlimmeres verhindert haben.

Die Pflegerin wechselte danach in ein Seniorenzentrum im Landkreis Mühldorf am Inn. Dort soll sie in einer Nachtschicht Ende 2018 mit dem kiloschweren Teil eines Rollstuhls auf einen bettlägerigen Alzheimer-Patienten eingeschlagen haben. Der Mann wurde schwer verletzt.

Das Gericht muss in dem Prozess unter anderem klären, ob die Angeklagte in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist.

