Oberallgäu Säugling vor Klinik gefunden: Leicht unterkühlt

Vor dem Klinikum in Immenstadt im Allgäu ist ein Säugling abgelegt worden. Das Neugeborene wurde am Dienstagmorgen im Eingangsbereich der Notaufnahme gefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde das Kind kurz nach der Geburt abgelegt.

dpa