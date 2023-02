Wetter Saharastaub und Schnee: Wettermix in Bayern

Über einen rötlich gefärbten Morgenhimmel können sich die Menschen in Bayern voraussichtlich am Donnerstagmorgen freuen. Saharastaub soll den Himmel in zahlreichen Gebieten gelblich-rot färben, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch sagte. Die höchste Konzentration der Staubpartikel werde im Freistaat allerdings in der Nacht zu Donnerstag und damit in Dunkelheit auftreten, so dass diesmal das Wetterphänomen wohl etwas unspektakulärer ausfallen dürfte.

dpa