Wegen Knieverletzung Saison-Aus für Sabitzer bei Manchester United

Für Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer ist die Fußballsaison mit Manchester United beendet. Das teilte der englische Club am Montag mit. Die Bayern-Leihgabe hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen, die einen Einsatz in den verbleibenden drei Premier-League-Spielen unmöglich macht. Auch das FA-Cup-Endspiel gegen Manchester City am 3. Juni wird der 29-Jährige versäumen.

dpa