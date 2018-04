Fussball Saisonende für Nürnbergs Erras wegen Innenbandriss

Mail an die Redaktion Nürnbergs Patrick Erras schaut enttäuscht. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Nürnberg.Der 1. FC Nürnberg muss in den letzten Saisonspielen der 2. Fußball-Bundesliga auf Patrick Erras verzichten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldprofi erlitt beim 3:1 am Montagabend in Kiel einen Innenbandriss im rechten Knie, wie die Franken tags darauf nach der Heimfahrt und weiteren Untersuchungen bekanntgaben. Erras war im defensiven Mittelfeld des „Clubs“ in der Saison gesetzt. Nun fehlt er in den verbleibenden drei Ligaspielen, wenn Nürnberg seinen Platz unter den ersten zwei der Tabelle und damit den direkten Aufstieg in die Bundesliga verteidigen will. Nach dem Erfolg in Kiel hat der FCN fünf Zähler Vorsprung auf die drittplatzierten Norddeutschen.