Bundesliga Salihamidzic hält Musiala für unverkäuflich

Sportvorstand Hasan Salihamidzic kann sich den FC Bayern München ohne Jamal Musiala zumindest in naher Zukunft nicht vorstellen. „Natürlich ist er unverkäuflich. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt“, sagte Salihamidzic am Donnerstag dem Pay-TV-Sender Sky und kündigte an: „Er wird lange beim FC Bayern spielen“.

dpa