Salihamidzic: „Keine Überlegungen“ für Wechsel von Hummels

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat einen Winter-Wechsel des zuletzt unzufriedenen Abwehrspielers Mats Hummels ausgeschlossen. „Er ist ein aktueller deutscher Nationalspieler, deshalb gibt es da überhaupt keine Überlegungen“, sagte Salihamidzic am Samstag vor dem Bundesliga-Gastspiel der Münchner in Hannover dem TV-Sender Sky. Der 29 Jahre alte Hummels stand bei der Partie erstmals seit dem 10. November wieder in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Zuletzt hatte er sich hinter dem Duo Niklas Süle/Jérôme Boateng mit der Reservistenrolle begnügen müssen.