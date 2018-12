Fussball

Salihamidzic liebäugelt mit Vorstandsposten beim FC Bayern

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München würde im Falle einer Verpflichtung von Oliver Kahn nicht in jeder Rolle mit dem ehemaligen Kapitän zusammenarbeiten. „Mit Olli zusammenzuarbeiten, kann ich mir natürlich vorstellen. Aber für mich kommt es überhaupt nicht infrage, unter einem Sportvorstand zu arbeiten“, sagte Salihamidzic in der „Welt am Sonntag“.