Krisenmanagement Salihamidzic: Mit Nagelsmann „jahrelang zusammenarbeiten“

In der kurzen Ergebniskrise des FC Bayern München ist Trainer Julian Nagelsmann laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht in Unruhe verfallen. „Ich habe ihn ruhig erlebt und er hat vieles im Schnelldurchlauf verändert“, sagte Salihamidzic im TV-Sender Sky. Er habe in der schwierigen Phase im Spätsommer, als die Münchner in der Fußball-Bundesliga vier Spiele lang sieglos blieben, viel mit dem Coach geredet.

dpa