FC Bayern München Salihamidzic: „Schwere Entscheidung“ gegen Nagelsmann

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Kritik von Joshua Kimmich und Leon Goretzka am „extremen“ Fußball-Geschäft nach der Trennung des FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann weitestgehend unkommentiert gelassen. „Die Leistungen waren ungenügend, das würde er auch bestätigen“, äußerte Salihamidzic am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“ angesprochen auf die Aussagen von Kimmich am Samstagabend.

dpa