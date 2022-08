Bundesliga Salihamidzic: Trainer bei Transferfragen „verständnisvoll“

In den internen Transferdebatten beim FC Bayern erlebt Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Münchner Trainer Julian Nagelsmann als vorbildlichen Partner. „Die Arbeit mit Julian ist entspannt. Wir können diskutieren und können auch mal laut werden. Aber dann gehen wir aus dem Raum raus und verstehen uns“, sagte Salihamidzic am Sonntag bei DAZN. Beim Austausch von Argumenten über die Transferpolitik des Fußball-Rekordmeisters sei Nagelsmann „total verständnisvoll“, versicherte der Sportvorstand. „Das ist das, was den Julian ausmacht“, sagte Salihamidzic.

dpa