Bundesliga Salihamidzic überrascht von Kritik an Kimmichs Jubelgeste

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich erstaunt über die Kritik an der Jubelgeste von Joshua Kimmich nach dem 1:0 beim SC Freiburg gezeigt. „Das hat mich sehr überrascht“, sagte Salihamidzic am Montag vor dem Abflug zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City. Die Partie in der Königsklasse steigt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

dpa