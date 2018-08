Geschichte Salve Abusina huldigt den Göttern Bei den Römertagen im Kastell in Eining zeigen außerdem tollkühne Gladiatoren ihr Können.

Mail an die Redaktion Drei Tage dreht sich in Eining alles um die Römer. Foto: Sebastian Pieknik

Eining.Bei Bayerns größtem Römerfest Salve Abusina vom 17. bis 19. August in Eining (Lkr. Kelheim) bringen sich zahlreiche historische Gruppen und mehr als hundert Darsteller in Stellung, um Besucher mit auf eine Zeitreise in die Antike zu nehmen. Wie in den vergangenen Jahren können sich Römerfans auf beliebte Höhepunkte wie Exerzierübungen, interessante Vorträge zum römischen Leben oder spannende Mitmachaktionen freuen. Für Abwechslung ist durch neue Programmpunkte gesorgt.

Infos für besucher Öffnungszeiten: Am Freitag, 17. August, von 16 bis 20 Uhr; am Samstag, 18. August, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 19. August, von 10 bis 19 Uhr. Vom Bahnhof Neustadt verkehrt ein kostenloser Shuttlebus.

Eintritt: Kinder bis einschließlich zwölf Jahre sind frei. Am Freitag beträgt der Eintritt fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Am Sams- und Sonntag beträgt der Eintritt acht Euro, ermäßigt fünf Euro, ab 18 bzw. 17 Uhr vier Euro.

Die Besucher erwartet in diesem Jahr das vielseitige Thema Götterwelten und wie man zum Beispiel aus den Asterix-Comics weiß, verliert man hier leicht den Überblick: Welche und wie viele Götter gab es überhaupt? Wer liebte wen? Und mit welchen Intrigen und Machtkämpfen mussten sich die Götter untereinander auseinandersetzen? Vorträge anhand von Original-Fundstücken aus der Region, modern aufbereitete Darstellungen und Übersichten des Götterhimmels und Aktionen in den Lagern entführen in die spannende Welt von Jupiter, Neptun und Co. und vermitteln ihre Bedeutung für Legionäre und die Zivilbevölkerung. Unter den wachen Augen der Götter zeigen bei Salve Abusina wieder Gladiatoren ihr Können. Und auch wenn die tollkühnen Kämpfe bei den Römertagen in Eining bereits Tradition sind, so kommen die Gladiatorenschule Trier und die Gladiatorenschule Berlin im Verbund heuer zum ersten Mal nach Eining. Die Athleten, die schon für TV-Produktionen vor der Kamera standen, bieten jungen Besuchern auch die Möglichkeit an einem Training teilzunehmen. Wer es ruhiger mag, der kann – trotz Ferien – die Schulbank drücken: Die Schola Romana bietet für kleine und große Römerfans einen Einblick und museumspä-dagogische Mitmachaktionen zum Thema Schule in der römischen Zeit. Mit vielen weiteren kleinen Neuheiten findet Bayerns größtes Römerfest auch dieses Jahr wieder eine Mischung aus einem spektakulären Programm, fundierter Wissenschaft und einem herrlich entspannten Freiluftfest für die ganze Familie.

