Festspiele Salzburg feiert 100 Jahre „Jedermann“ mit Bundespräsidenten Vor genau 100 Jahren - am 22.

Salzburg.August 1920 - wurde in Salzburg bei den Festspielen erstmals Hugo von Hofmannsthals „Jedermann - Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ aufgeführt. Das Jubiläum „100 Jahre Jedermann“ soll am heutigen Samstag mit einem „Jedermann“-Tag und einer abendlichen Festaufführung mit Tobias Moretti in der Titelrolle gefeiert werden - wegen der Corona-Pandemie unter strikten Hygienebestimmungen. Erwartet werden dazu auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier.