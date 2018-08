Fussball

Sammer fordert mehr Fußball-Kompetenz im DFB-Führungsgremium

Matthias Sammer hat die aus seiner Sicht nicht ausreichende Fußball-Kompetenz in den Führungsgremien des DFB kritisiert und sich für strukturelle Veränderungen ausgesprochen. „Wir brauchen Fußball-Kompetenz in den Top-Positionen“, forderte der 50 Jahre alte frühere Sportvorstand des FC Bayern am Mittwoch beim Internationalen Trainer-Kongress in Dresden.