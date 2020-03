Krankheiten Samuel Koch in Quarantäne Der Schauspieler hat sich möglicherweise mit dem Virus infiziert. Corona hat Amberg erreicht. Die Entwicklungen im Newsblog.

Mail an die Redaktion Eine Frau zeigt in einem Labor einen Test für das neue Virus 2019-nCov. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München.Der querschnittsgelähmte Schauspieler Samuel Koch (32) befindet sich wegen einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus in häuslicher Isolation. Eine Woche habe er schon hinter sich, sagte der ehemalige Stuntman der „Bild“-Zeitung. Insgesamt 14 Tage werden von den Behörden vorgeschrieben.

Bisher sei er nicht positiv auf das Virus getestet worden. „Negativ ist in dem Fall positiv“, sagte der 32-Jährige. Wegen seiner körperlichen Einschränkung hat Koch laut „Bild“ nicht so starke Lungen wie andere. Die Lungenkrankheit Covid-19 ist vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und einem schwachen Immunsystem gefährlich.

Koch bleibt optimistisch: „Ich habe schon einige Lungenentzündungen überstanden.“ Ende Februar sei er auf einem Kongress in Karlsruhe gewesen, an dem auch ein infizierter Mann teilgenommen hatte. Der Kongress sei vorzeitig beendet worden. Jeden Tag kämen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, um seinen Zustand zu kontrollieren.

Frau aus Kümmersbruck im Krankenhaus

In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus oder müssen sicherheitshalber in Quarantäne. Der Virus hat die Oberpfalz erreicht. Am Donnerstag teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit, dass bis zum frühen Donnerstagnachmittag (Stand 14 Uhr) zwölf weitere Fälle in Bayern bestätigt wurden, einer davon im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Das Landratsamt Amberg-Sulzbach teilt mit, dass es sich bei der Infizierten um eine 49 Jahre alte Frau aus Kümmersbruck handelt. Sie war vergangene Woche in Südtirol im Skiurlaub. Nach ihrer Rückkehr hat sie nun laut Landratsamt über leichtes Fieber und grippeähnliche Symptome geklagt. Die Patientin wird voraussichtlich ins Klinikum St. Marien in Amberg gebracht, dort medizinisch überwacht und isoliert. Ihr Mann und ihr Kind befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Landkreis Amberg-Sulzbach ist auf Corona vorbereitet

„Damit haben wir rechnen müssen. Deshalb beschäftigen wir uns nicht erst seit heute mit der Thematik und den notwenigen Handlungsschritten“, bestätigte Landrat Richard Reisinger, der laut Mitteilung des Landratsamts aktiv in die Abläufe und Absprachen zwischen dem bayerischen Gesundheitsministerium und dem Gesundheitsamt eingebunden ist.

„Wir nehmen den Fall sehr ernst, aber es besteht kein Grund zur Panik.“ Richard Reisinger, Landrat Amberg-Sulzbach



Die dafür vorgesehenen Infektionsschutzmaßnahmen sind laut Reisinger sofort nach Bekanntwerden angelaufen. Die engen Kontaktpersonen werden demnach ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert. „Wir nehmen den Fall sehr ernst, aber es besteht kein Grund zur Panik“, so der Landkreischef abschließend. Für besorgte Bürger hat das Landratsamt Amberg-Sulzbach eine Hotline eingerichtet: (0 91 31) 68 08 - 51 01.

Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 66 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Aus Mittelfranken wurden drei Fälle aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gemeldet sowie je ein Fall aus Nürnberg und dem Landkreis Roth. Daneben wurden aus den oberbayerischen Landkreisen München und Weilheim-Schongau und dem schwäbischen Landkreis Oberallgäu je ein Fall gemeldet. Außerdem wurden drei weitere Fälle aus dem oberbayerischen Landkreis Freising gemeldet.

Wir berichten im NewsBlog über die aktuellen Entwicklungen:

