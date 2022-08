Bundesliga Sané muss sich bei Bayern hinten anstellen

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané muss sich zum Start in die auch für ihn besonders wichtige WM-Saison beim FC Bayern München zunächst weiter hinten anstellen. Der Offensivspieler wird auch im ersten Bundesliga-Heimspiel des deutschen Meisters an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg erneut nicht in der Startformation auflaufen, wie Trainer Julian Nagelsmann ankündigte.

dpa