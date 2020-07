Anzeige

Fussball Sané-Wechsel zum FC Bayern immer konkreter: Tests in München Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern rückt immer näher.

Merken

Mail an die Redaktion Leroy Sané in Aktion. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

München.Der 24 Jahre alte Außenstürmer setzte nach Informationen der „Bild“-Zeitung den obligatorischen Medizincheck am Donnerstag in München fort. Sané war demnach am Mittwochabend in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Neben der „Bild“ berichteten dies auch das BR Fernsehen und der Pay-TV-Sender Sky. Nach seiner Ankunft am Mittwoch absolvierte Sané, der noch bei Pep Guardiolas Verein Manchester City unter Vertrag steht, bereits erste Tests. Offizielle Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor.

Sané gilt als Schlüsselpersonalie für den FC Bayern. Es wird davon ausgegangen, dass der deutsche Rekordmeister dem 21-maligen Nationalspieler einen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren angeboten hat. Medien zufolge soll der Wechsel die Bayern nun weniger als 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Der Kontrakt des 24-Jährigen bei Manchester ist bis zum 30. Juni 2021 gültig. Sané war im Sommer 2015 vom FC Schalke in die Premier League gewechselt.