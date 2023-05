Landkreis Bayreuth Sana-Klinik: Ausgetretene Substanz noch nicht identifiziert

Nach der vorsorglichen Räumung der Sana-Klinik in Pegnitz ist die ausgetretene verdächtige Substanz noch nicht identifiziert worden. Das Ergebnis der Untersuchungen werde vermutlich erst am Montag feststehen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag in Pegnitz. Rund 40 Patienten waren am Samstagabend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, nachdem ein Mitarbeiter gegen 18.00 Uhr über Reizungen der Atemwege geklagt und den Notruf gewählt hatte.

dpa