FC Bayern siegt in der Champions-League bei Benfica Lissabon

Trainer Niko Kovac sitzt im Estadio da Luz auf dem Podium. Foto: Sven Hoppe

Lissabon.Niko Kovac hat mit dem FC Bayern München ein gelungenes Trainer-Debüt in der Champions League gefeiert. Der 46 Jahre alte Kroate konnte am Mittwochabend bei Benfica Lissabon ein abgeklärt herausgespieltes 2:0 (1:0) bejubeln. Robert Lewandowski (10. Minute) und Renato Sanches (54.) trafen im Estádio da Luz. Der 21 Jahre alte Sanches durfte gegen seinen Ex-Club in der Startelf auflaufen. Der 35 Millionen Euro teure Portugiese bot beim 15. Münchner Auftakterfolg am Stück in Europas Königsklasse sein bestes Spiel im Bayern-Trikot. In zwei Wochen kann Kovac mit seinem Team im ersten Heimspiel der Gruppe E gegen Ajax Amsterdam frühzeitig die Weichen für den Achtelfinaleinzug stellen.