Ski alpin Sander führt deutsches Speed-Team bei Saisonfinale an Skirennfahrer Andreas Sander führt das deutsche Speed-Aufgebot beim Saisonfinale in Soldeu an. Nach seinem zweiten Rang in Aspen, dem ersten Podestplatz im alpinen Weltcup seiner Karriere, schob sich der Wahl-Bayer aus Burgberg im Allgäu im Super-G-Klassement auf den fünften Platz vor.

Skirennfahrer Andreas Sander führt das deutsche Speed-Aufgebot beim Saisonfinale in Soldeu an.

Aspen.Je 25 Athleten pro Disziplin nehmen bei dem am 13. März beginnenden Weltcup-Finale in Andorra teil. Neben Sander qualifizierte sich aus dem deutschen Team lediglich Romed Baumann (22.) in der kurvigeren der beiden Speed-Disziplinen für die Endrunde.

In der Königsdisziplin Abfahrt schickt der Deutsche Skiverband immerhin drei Athleten nach Soldeu. Neben Baumann (15.) und Sander (22.) sicherte sich auch Josef Ferstl (20.) einen Startplatz.

Die in dieser Saison von Verletzungen geplagten Thomas Dreßen und Simon Jocher verpassten die Qualifikation für das Saisonfinale der besten 25. Auch Dominik Schwaiger ist nicht dabei.