Ski-Alpin Sander und Baumann werden deutsche Meister in der Abfahrt Die Skirennfahrer Andreas Sander und Romed Baumann sind deutsche Meister in der Abfahrt. Die beiden Speed-Spezialisten rasten mit derselben Zeit durch die Zieleinfahrt der legendären Kandahar in Garmisch-Partenkirchen und sicherten sich am Mittwoch den nationalen Titel vor Luis Vogt. „Nur der Titel war das Ziel“, sagte Sander.

Mail an die Redaktion Andreas Sander aus Deutschland in Aktion. Foto: Giovanni Zenoni/Giovanni Zenoni/AP

Garmisch-Partenkirchen.Für den Wahl-Allgäuer setzte sich der Erfolgslauf der vergangenen Wochen in den bayerischen Bergen fort. Anfang März feierte der 33-Jährige in Aspen sein erstes Weltcup-Podest überhaupt, beim Saisonfinale in Andorra belegte der Athlet von der SG Ennepetal Platz drei.

Für Baumann war es nach Platz zwei in Andorra der nächste Podestplatz innerhalb einer Woche. „Ich habe meinen Abfahrtstitel verteidigen können. Ein perfekter Abschluss“, sagte der gebürtige Österreicher, der seit 2019 für den Deutschen Skiverband startet.