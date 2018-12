Fussball

Sandhausen voraussichtlich ohne Paqarada gegen Fürth

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss im letzten Spiel des Jahres vermutlich auf Linksverteidiger Leart Paqarada verzichten. Der Nationalspieler aus dem Kosovo ist für die Heimpartie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Fürth wegen eines grippalen Effekts fraglich, wie Trainer Uwe Koschinat am Mittwoch sagte. Paqarada hatte am Sonntag beim 2:2 gegen Jahn Regensburg zu den besten Sandhäusern gezählt.