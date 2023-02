2. Bundesliga Sandhausens Trainer Oral: „Abnutzungskampf“ in Nürnberg

Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano komplettieren beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen das Trainerteam von Tomas Oral. Der neue Chefcoach trat am Montag die Nachfolge des freigestellten Alois Schwartz an und wird am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg seinen Einstand beim Tabellenschlusslicht geben. „Der Kader ist gut bestückt und ich habe vollstes Vertrauen in jeden einzelnen Spieler“, sagte Oral zwei Tage vor seinem Debüt. „Wir müssen die Basics wieder aktivieren. Es gibt Dinge, die nicht gut waren. Aber wir legen auch nicht bei Null los.“

dpa