Auszeichnung Sandra Hüller erhält Hannelore-Elsner-Preis 2022 Die Schauspielerin Sandra Hüller erhält den mit 5000 Euro dotierten Hannelore-Elsner-Preis 2022. „Zu Sandra Hüllers herausragender Schauspielkunst gibt es keine zwei Meinungen. Sie brilliert seit Jahrzehnten im Film wie auf der Bühne“, begründete der Leiter des oberbayerischen Fünf Seen Filmfestivals, Matthias Helwig, am Dienstag die Wahl. „Wie kaum eine andere Schauspielerin schafft sie es, unter den Oberflächen ihrer Figuren auf subtile Weise viele versteckte, auch widerstreitende Emotionen zu vermitteln. Viele ihrer Filme kann man sich mit anderer Besetzung gar nicht vorstellen.“

Mail an die Redaktion Die Schauspielerin Sandra Hüller gibt ein Interview. Foto: Henning Kaiser/Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Starnberg.Hüller („Toni Erdmann“, „Requiem“) werde die Auszeichnung bei einer Veranstaltung am Abschlussabend der diesjährigen Ausgabe des Festivals entgegennehmen. Das 16. Fünf Seen Filmfestival läuft vom 24. August bis zum 4. September. Der Hannelore-Elsner-Preis wird seit 2019 für herausragende Leistungen deutschsprachiger Schauspielerinnen verliehen und ging vor Hüller an Barbara Auer, Nina Hoss und Birgit Minichmayr.