Tourismus Sanierte Marienbrücke bei Neuschwanstein wieder geöffnet

Einer der beliebtesten Aussichtspunkte bei Schloss Neuschwanstein ist ab sofort wieder zugänglich. Nach Sanierungsarbeiten ist die Marienbrücke über die Pöllatschlucht in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) wieder für Fußgänger geöffnet, wie das bayerische Finanzministerium in München am Donnerstag mitteilte. Mit rund 500.000 Euro habe die Sanierung deutlich weniger gekostet als die ursprünglich geplanten knapp 600.000 Euro.

dpa