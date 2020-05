Anzeige

Kriminalität Sanitäter wegen Missbrauchs und Vergewaltigungen verurteilt Ein ehemaliger Rettungssanitäter ist vom Landgericht Augsburg wegen mehrfachen Missbrauchs und Vergewaltigungen von Frauen und einer Jugendlichen zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.

Augsburg.Eine der Taten habe der 60-Jährige in einem Rettungswagen begangen, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Weil der Deutsche mehrere seiner Taten gefilmt hatte, wurde er von der Jugendkammer des Landgerichts auch wegen „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“ verurteilt. Der Mann gestand die Taten in den Jahren 2007 bis 2019 vor Gericht. Das Urteil (AZ.: J KLs 209 Js 120331/19 jug) ist noch nicht rechtskräftig. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über das Urteil am Donnerstag berichtet.