Kunst Satiriker Wiglaf Droste mit 57 gestorben Der Satiriker Wiglaf Droste ist am Mittwoch nach einer Krankheit verstorben. Er wurde nur 57 Jahre alt.

Mail an die Redaktion Der Satiriker Wiglaf Droste. Foto: Britta Pedersen/Archivbild

Pottenstein.Er starb nach kurzer und schwerer Krankheit am Mittwoch im oberfränkischen Pottenstein, wie die Chefredaktion der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „Junge Welt“ am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sie berief sich auf den engsten Familienkreis. Für das Blatt schrieb Droste seit vielen Jahren eine tägliche Kolumne. Zuvor war er unter anderem für die „taz“ wie auch für das Satiremagazin „Titanic“ tätig. Droste wurde 57 Jahre alt. (dpa)