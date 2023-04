Würzburg Sattelzug kollidiert mit Linienbus: 120.000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Sattelzugs ist mit seinem Lastwagen in Würzburg mit einem Linienbus kollidiert. Der Fahrer bog Dienstagmorgen an einer Baustelle fälschlicherweise nach rechts ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Obwohl sowohl er als auch der Fahrer des leeren Busses den Angaben zufolge noch bremsten, kam es zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Schaden von über 120.000 Euro. Der Busfahrer wurde leicht verletzt, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

dpa