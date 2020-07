Anzeige

Brände Schaden bei Brand auf Bauernhof: Saisonarbeiter betroffen Nach dem Brand einer Lagerhalle eines Bauernhofes in Nürnberg ist die Ursache auch am Donnerstag zunächst unklar geblieben.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Selbst Brandstiftung könne man derzeit nicht ausschließen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Stadtteil Höfles war am Mittwoch ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl der Lagerhalle bereits vollständig in Flammen. Das Gebäude diente laut Polizei zugleich als Unterkunft für Saisonarbeiter. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner die Halle verlassen, die komplett ausbrannte. Für die Saisonarbeiter wurden neue Unterkünfte organisiert.