Landkreis München Schaden in Millionenhöhe bei Brand einer Lagerhalle

Bei dem Brand in einer Lagerhalle in Feldkirchen (Landkreis München) am Freitag ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In der Halle war nach Angaben der Polizei vom Samstag Kleidung gelagert worden. Drei Menschen wurden bei dem Brand verletzt.

dpa