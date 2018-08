Auto

Schaeffler kauft Technologie für selbstfahrende Autos

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kauft im Bereich autonomes Fahren zu. Schaeffler übernimmt eine Technologie des schwäbischen Mittelständlers Paravan, die Autos ermöglicht, ohne menschliche Beteiligung in der Spur zu bleiben. Dies teilte der Konzern am Montag in Herzogenaurach mit.