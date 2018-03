Auto

Schaeffler: Mit Aktien-Umwandlung finanziell flexibler

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will sich mit der Umwandlung eines Teils seiner Stammaktien in leichter handelbare Vorzugsaktion mehr finanzielle Flexibilität verschaffen. Der geplante Wertpapier-Transfer bedürfe allerdings noch der Zustimmung der Besitzer von ansonsten stimmrechtslosen Vorzugsaktien, sagte Schaeffler-Vorstands-Chef Klaus Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Diese solle am 20. April in einem der Hauptversammlung folgenden gesonderten Treffen eingeholt werden.