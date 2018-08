Auto

Schaeffler profitiert von gutem China-Geschäft

Dank guter Geschäfte in China hat der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler im zweiten Quartal seinen Umsatz deutlich gesteigert. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu, wie der Wälzlager- und Getriebespezialist am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte.