Auto Schaeffler profitiert von Markterholung und China-Geschäft Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im ersten Quartal von einem guten China-Geschäft profitiert.

Mail an die Redaktion Fahnen mit dem Logo-Schriftzug der Schaeffler AG. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Herzogenaurach.Umsatz und Profitabilität legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum klar zu. Wie der Konzern am Montag im fränkischen Herzogenaurach mitteilte, stieg der währungsbereinigte Umsatz nach vorläufigen Zahlen um gut 11 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich auf 11,3 Prozent zu nach 6,5 Prozent ein Jahr zuvor.

Schaeffler verwies auf eine bessere Umsatzdynamik vor allem in China sowie einen „vorteilhaften Produktmix“. Zudem zeigten die im vergangenen Jahr eingeleiteten Einsparungen weiterhin Wirkung, hieß es. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal will Schaeffler am 12. Mai veröffentlichen.

