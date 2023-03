Industriezulieferer Schaeffler-Thumann gibt Aufsichtsratsmandat ab

Die Firmenmatriarchin des fränkischen Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, legt ihr Mandat nieder und bleibt dem Gremium nur noch als Ehrenmitglied erhalten. Der Wechsel solle zur Hauptversammlung am 20. April erfolgen, teilte Schaeffler am Freitag mit. Damit endet nach rund drei Jahrzehnten eine in Deutschland fast einzigartige Karriere Unternehmerinnen-Karriere. Schaeffler-Thumann gilt als einer der reichsten Menschen des Landes.

dpa