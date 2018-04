Auto

Schaeffler will 2018 um bis zu 6 Prozent wachsen

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will im laufenden Jahr um bis zu sechs Prozent wachsen. Das größte Umsatzplus erwartet das Unternehmen im Geschäft mit Autoersatzteilen. Hier rechne der Vorstand mit einer Umsatzsteigerung von 16,5 bis 17,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017, sagte der Vorstandschef des börsennotierten Familienunternehmens, Klaus Rosenfeld, auf der Hauptversammlung am Freitag in Nürnberg.