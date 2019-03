Auto Schaeffler will hunderte Jobs in Deutschland streichen Der Zulieferer Schaeffler will weitere hunderte Jobs in Deutschland streichen.

Merken

Mail an die Redaktion Fahnen mit dem Logo-Schriftzug der Schaeffler AG. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Herzogenaurach.In einem ersten Schritt eines bis 2024 angelegten Programms will Schaeffler Einsparungen von 90 Millionen Euro erzielen, wie das Unternehmen mit Sitz im mittelfränkischen Herzogenaurach am Mittwoch mitteilte. Insbesondere die Autozuliefersparte sei von einer Marktschwäche betroffen. Rund 900 Stellen sollen insgesamt wegfallen, 700 davon in Deutschland. Betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen sollen jedoch vermieden werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Schaeffler Stellenstreichungen angekündigt.

Unter dem Strich sei der auf die Anteilseigner entfallende Konzerngewinn im vergangenen Jahr um 10,1 Prozent auf 881 Millionen Euro gesunken, hieß es weiter. Der Erlös kletterte vom starken Euro gebremst um 1,6 Prozent auf 14,24 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte wären es 3,9 Prozent gewesen und damit etwas weniger als in der Prognose mit mindestens vier Prozent zuletzt angestrebt. 2019 rechnet der Konzern mit noch weniger Schwung als im Vorjahr. Der Umsatz soll um Währungseinflüsse bereinigt um ein bis drei Prozent wachsen.